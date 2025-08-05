В Кремле назвали приговор Гуцул примером политически мотивированного решения

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Гуцул назначили наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании запрещенной в Молдавии политической партии «Шор», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Комментируя ситуацию, Песков назвал приговор Гуцул образцом политически мотивированного вердикта и попыток оказания неприкрытого, незаконного давления на оппонентов в рамках предвыборной кампании в Молдавии.

«Мы видим, как оппозиция всячески зажимается... фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают», - указал представитель Кремля.

Песков добавил, что правила и нормы демократии в Молдавии «всячески попираются».

