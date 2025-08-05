В Совфеде предрекли суд над Санду из-за приговора Гуцул
Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул - это попытка властей Молдавии убрать политического конкурента. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, эта попытка печально закончится для президента Молдавии Майи Санду и «в лучшем случае» она проведёт своё будущее на Западе.
«А в худшем случае она окажется на месте Гуцул по приговору суда за то, что творила последние годы», — заключил сенатор.
Ранее суд приговорил Гуцул к семи годам заключения по делу о незаконном финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru