В Совфеде предрекли суд над Санду из-за приговора Гуцул

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул - это попытка властей Молдавии убрать политического конкурента. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Кремле назвали приговор Гуцул примером политически мотивированного решения

По его словам, эта попытка печально закончится для президента Молдавии Майи Санду и «в лучшем случае» она проведёт своё будущее на Западе.

«А в худшем случае она окажется на месте Гуцул по приговору суда за то, что творила последние годы», — заключил сенатор.

Ранее суд приговорил Гуцул к семи годам заключения по делу о незаконном финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор», сообщает RT.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:МолдавияМайя СандуСовет Федерации РФВладимир Джабаров

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