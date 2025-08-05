Британскую НПО Zimin Foundation признали нежелательной в РФ

В ведомстве указали, что учреждённая в 2023 году организация оказывает финансовое и информационное содействие причастным к экстремизму и терроризму, а также иноагентам.

«С февраля по март 2025 года фондом выделено более 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и учёных, враждебно настроенных по отношению к России», - говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной организации The British Council, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

