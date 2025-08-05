АЕБ: Продажи новых легковушек в России в июле 2025 года упали на 13%

Отмечается, что с учётом альтернативных каналов поставок (параллельный импорт), которые фиксирует АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), продажи составили 124 099 штук, что на 13% меньше, чем годом ранее.

За первые семь месяцев текущего года в РФ было продано 670 530 новых легковушек, что на 25% меньше, чем за январь-июль 2024 года.

Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев указал, что июль показал первые положительные изменения на рынке.



«Возобновление программ господдержки, а также специальные коммерческие предложения от игроков рынка помогли развороту тренда», - заключил он.

Ранее в Минпромторге заявили, что за январь-июль 2025 года продажи LCV снизились на 19%, грузовиков и автобусов - на 55% и 52%, соответственно, сообщает RT.