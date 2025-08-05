АЕБ: Продажи новых легковушек в России в июле 2025 года упали на 13%
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в июле 2025 года составили 123 786 штук. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Отмечается, что с учётом альтернативных каналов поставок (параллельный импорт), которые фиксирует АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), продажи составили 124 099 штук, что на 13% меньше, чем годом ранее.
За первые семь месяцев текущего года в РФ было продано 670 530 новых легковушек, что на 25% меньше, чем за январь-июль 2024 года.
Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев указал, что июль показал первые положительные изменения на рынке.
«Возобновление программ господдержки, а также специальные коммерческие предложения от игроков рынка помогли развороту тренда», - заключил он.
Ранее в Минпромторге заявили, что за январь-июль 2025 года продажи LCV снизились на 19%, грузовиков и автобусов - на 55% и 52%, соответственно, сообщает RT.
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