Отели Крыма на бархатный сезон забронированы на 30%
Отельеры Крыма справились с повышенным потоком туристов на полуостров, зафиксированным в летние месяцы, рассказала НСН Наталья Стамбульникова.
Инфраструктура Крыма готова к повышенному турпотоку на полуостров, при этом наибольшей популярностью при выборе размещения у туристов пользуются отели с достойным рейтингом и работающим сайтом, уточнила в беседе НСН председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова.
Турпоток в Крым за летние месяцы вырос на 20-35%, эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) допускают, что летний сезон 2025 года может стать для полуострова одним из лучших за последние пять лет. По итогам года турпоток может превысить семь миллионов человек. Стамбульникова отметила, что к такой динамике привело позитивное «сарафанное радио» и запрет на купание в море на пляжах Анапы из-за разлива нефтепродуктов.
«Если место отдыха удовлетворяет все потребности человека, срабатывает первый фактор – "сарафанное радио", это растущая геометрическая прогрессия, которая должна быть по определению. Если в прошлом году было миллион туристов, не ухудшились внешние экономические и политические составляющие, то прирост по определению должен быть 15-20%. Также сыграло ухудшение экологического состояния пляжей Анапы», - рассказала она.
Как уточнила собеседница НСН, на данный момент на бархатный сезон забронировано до 30% гостевых домов курорта.
«На сегодняшний день инфраструктура такой наплыв туристов выдерживает. Могу сказать, что загруженность хорошая у гостиниц и гостевых домов с рейтингом, у которых есть сайты. Гостевые дома собственников 60+ и отели, у которых номерные фонды остались с двухтысячных годов, загрузкой не могут похвастаться. На данный момент на бархатный сезон 20-30% гарантированной брони в среднем по малому бизнесу. Те, у кого есть дополнительные услуги – бассейн и спа-процедуры, на сентябрь забронированы больше, чем на 70%», - пояснила Стамбульникова.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что общий объем падения бронирований отелей Анапы составил 50% год к году. Он также уточнил, что из краевого резервного фонда уже выделили 50 миллионов рублей, чтобы компенсировать отелям часть финансовых потерь в связи с ситуацией, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АЕБ: Продажи новых легковушек в России в июле 2025 года упали на 13%
- Группа SHOO выступит в проекте «Джаз на воде»
- Британскую НПО Zimin Foundation признали нежелательной в РФ
- Огласите список: Операторы связи не могут отличить спам от полезных СМС
- В Совфеде предрекли суд над Санду из-за приговора Гуцул
- Отели Крыма на бархатный сезон забронированы на 30%
- Песков назвал незаконными угрозы другим странам запретить торговать с Россией
- В Кремле назвали приговор Гуцул примером политически мотивированного решения
- Сборные России и Иордании проведут товарищеский матч 4 сентября
- В России рассказали об успешном опыте возрождения «вымирающих» городов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru