Турпоток в Крым за летние месяцы вырос на 20-35%, эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) допускают, что летний сезон 2025 года может стать для полуострова одним из лучших за последние пять лет. По итогам года турпоток может превысить семь миллионов человек. Стамбульникова отметила, что к такой динамике привело позитивное «сарафанное радио» и запрет на купание в море на пляжах Анапы из-за разлива нефтепродуктов.

«Если место отдыха удовлетворяет все потребности человека, срабатывает первый фактор – "сарафанное радио", это растущая геометрическая прогрессия, которая должна быть по определению. Если в прошлом году было миллион туристов, не ухудшились внешние экономические и политические составляющие, то прирост по определению должен быть 15-20%. Также сыграло ухудшение экологического состояния пляжей Анапы», - рассказала она.