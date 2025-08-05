Сборные России и Иордании проведут товарищеский матч 4 сентября

Сборные России и Иордании по футболу проведут товарищеский матч 4 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

«Ближайшую игру команда Валерия Карпина проведет на своем поле. Город и стадион будут объявлены дополнительно», - отмечается в сообщении.

В РФС напомнили, что команда из Иордании впервые прошла в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года и сыграет на мировом первенстве. Сборная занимает 64-е место в рейтинге ФИФА.

Между тем президент Федерации футбола Сенегала Огюстен Сенгор допустил, что команда страны может провести товарищеский матч против сборной России.

