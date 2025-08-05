Группа SHOO выступит в проекте «Джаз на воде»

7 августа в рамках проекта «Джаз на воде» на борту яхты состоится концерт группы SHOO - музыкальный круиз по Москве-реке от радиостанции JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал».

На сцене выступит группа SHOO, которая исполняет музыку на стыке жанров поп, соул, этно и r’n’b. Московский коллектив участвовал в крупных фестивалях, таких как «Дикая Мята», «Ленинградские мосты», «Волга Фест», Ural Music Night, «Усадьба Jazz». Их композиции попадали в топовые плейлисты стримингов, а одна из них стала саундтреком к главной серии сериала платформы «START».

В 2022 году музыканты представили сингл «Ты Можешь» и новогодний ретро-спешл «Зимняя», возглавивший плейлист Яндекс. Музыки «Русское инди: открытия». В 2024-м группа выпустила композицию «Запах Дома», которая сразу попала в топ-10 редакторских подборок. В начале 2025-го вышел лайв-сингл «Падал», прозвучавший на Первом канале в шоу «Мечталлион.Национальная Лотерея» и трек «Не отпускаю», ставший частью саундтрека к сериалу «Опасная близость».

Посадка на яхту начнется в 19:00 у причала возле «Гостиница Украина», отправление в 20:00.



