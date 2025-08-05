Огласите список: Операторы связи не могут отличить спам от полезных СМС
Интернет-эксперт Леонтий Букштейн заявил НСН, что к процессу придется подключать искусственный интеллект, так как операторы сейчас блокируют любые сообщения от банков.
Пользователи, которые хотят отказаться от рассылок, будут вынуждены составить список «разрешенных» контактов, чтобы не пропустить уведомления от банков и других учреждений, заявил НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Операторы связи начали блокировать важные СМС из-за закона о борьбе со спамом. Пользователям, отказавшимся от рассылок, теперь не приходят сообщения от банков и коды для авторизаций на сайтах, пишет «Коммерсант». Операторы связи говорят, что выполняют формальные требования законодательства, в котором не указаны категории сообщений, подлежащих блокировке. Букштейн уверен, что закон придется доработать.
«Это недостаток начала реализации достаточно сурового закона, который касается рассылок. Как сортировать деловую и полезную рассылку от спама? Банки, например, сообщают не только о новых услугах, но и о состоянии выплат и так далее. Видимо, здесь потребуется уточнить. Все рассылки – это звучит слишком сурово. Операторам придется создавать списки организаций. Думаю, к этому процессу подключат искусственный интеллект, который будет сортировать без участия сотрудника содержание рассылки. Иначе будет полное молчание, как на подводной лодке», - отметил он.
Букштейн добавил, что можно дать возможность пользователям самим составить эти списки.
«Абоненты будут возражать против полного отключения рассылки. Теперь получить можно только что-то от человека, который у тебя в списке контактов. Это хорошо только для пенсионера на отдыхе, для работающих граждан это не очень приемлемо. Было бы хорошо, чтобы человек сам мог выбрать, что не надо блокировать. Я думаю, что вопрос решаемый. Техника может теперь все. Например, какие-то номера человек добавит к себе в список, чтобы сообщения от него не блокировали. Такой список можно подать оператору», - подытожил собеседник НСН.
Операторы тратятся на разработку уникальных систем блокировки мошеннических звонков, обязанность делать это автоматически и бесплатно приведет к работе «для галочки», заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
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