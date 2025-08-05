«Это недостаток начала реализации достаточно сурового закона, который касается рассылок. Как сортировать деловую и полезную рассылку от спама? Банки, например, сообщают не только о новых услугах, но и о состоянии выплат и так далее. Видимо, здесь потребуется уточнить. Все рассылки – это звучит слишком сурово. Операторам придется создавать списки организаций. Думаю, к этому процессу подключат искусственный интеллект, который будет сортировать без участия сотрудника содержание рассылки. Иначе будет полное молчание, как на подводной лодке», - отметил он.

Букштейн добавил, что можно дать возможность пользователям самим составить эти списки.

«Абоненты будут возражать против полного отключения рассылки. Теперь получить можно только что-то от человека, который у тебя в списке контактов. Это хорошо только для пенсионера на отдыхе, для работающих граждан это не очень приемлемо. Было бы хорошо, чтобы человек сам мог выбрать, что не надо блокировать. Я думаю, что вопрос решаемый. Техника может теперь все. Например, какие-то номера человек добавит к себе в список, чтобы сообщения от него не блокировали. Такой список можно подать оператору», - подытожил собеседник НСН.

Операторы тратятся на разработку уникальных систем блокировки мошеннических звонков, обязанность делать это автоматически и бесплатно приведет к работе «для галочки», заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

