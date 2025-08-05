Песков назвал незаконными угрозы другим странам запретить торговать с Россией

Суверенные страны имеют право самостоятельно выбирать партнёров по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Индия ответила на критику США и ЕС по закупкам российской нефти

По его словам, угрозы США по отношению к Индии и другим странам - это попытки вынудить их прекратить торговые отношения с Россией.

«Мы не считаем такие заявления законными», - заключил представитель Кремля.

Ранее представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон введёт санкции против Индии, Китая и Бразилии за покупку российской нефти, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияСШАДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры