Песков назвал незаконными угрозы другим странам запретить торговать с Россией

По его словам, угрозы США по отношению к Индии и другим странам - это попытки вынудить их прекратить торговые отношения с Россией.

«Мы не считаем такие заявления законными», - заключил представитель Кремля.

Ранее представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон введёт санкции против Индии, Китая и Бразилии за покупку российской нефти, сообщает RT.

