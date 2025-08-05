Песков назвал незаконными угрозы другим странам запретить торговать с Россией
5 августа 202513:00
Суверенные страны имеют право самостоятельно выбирать партнёров по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, угрозы США по отношению к Индии и другим странам - это попытки вынудить их прекратить торговые отношения с Россией.
«Мы не считаем такие заявления законными», - заключил представитель Кремля.
Ранее представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон введёт санкции против Индии, Китая и Бразилии за покупку российской нефти, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru