В США признали устойчивость экономики России
26 февраля 202401:02
Экономика России показала свою устойчивость к давлению со стороны западных стран, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
По его словам, для достижения желаемого результата нужно продолжать вводить санкции, а также обеспечивать их соблюдение. «Нам нужно продолжать наносить ей [экономике] ущерб. Нам нужно быть неумолимыми», — заявил он.
Также Белый дом заявил об опасении российского вмешательства в выборы в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru