В США признали устойчивость экономики России

Экономика России показала свою устойчивость к давлению со стороны западных стран, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

По его словам, для достижения желаемого результата нужно продолжать вводить санкции, а также обеспечивать их соблюдение. «Нам нужно продолжать наносить ей [экономике] ущерб. Нам нужно быть неумолимыми», — заявил он.

Также Белый дом заявил об опасении российского вмешательства в выборы в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

