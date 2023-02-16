В ФРГ назвали дату передачи Leopard 2 Украине
16 февраля 202300:36
Киев получит танки Leopard 2 производства Германии в марте, сообщает Die Welt со ссылкой на генерального инспектора Вооруженных сил ФРГ Эберхарда Цорна.
По его словам, на Украине также будет использоваться германская боевая машина пехоты Marder.
Напомним, четыре канадских танка Leopard 2A4, которые будут переданы Киеву, уже находятся в Польше. Украинских солдат уже начали учить управлять бронетехникой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru