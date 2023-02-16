В ФРГ назвали дату передачи Leopard 2 Украине

Киев получит танки Leopard 2 производства Германии в марте, сообщает Die Welt со ссылкой на генерального инспектора Вооруженных сил ФРГ Эберхарда Цорна.

СМИ: Нидерланды и Дания не будут поставлять Leopard 2 Киеву

По его словам, на Украине также будет использоваться германская боевая машина пехоты Marder.

Напомним, четыре канадских танка Leopard 2A4, которые будут переданы Киеву, уже находятся в Польше. Украинских солдат уже начали учить управлять бронетехникой.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаГерманияТанки
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