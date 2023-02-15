Канадские танки Leopard для Украины прибыли в Польшу

Она отметила, что украинских солдат уже начали учить управлять бронетехникой. Для этого в Польшу отправлены 25 канадских военных инструкторов.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в настоящее время в стране украинские военнослужащие учатся управлять танками Leopard. Ожидается, что в марте бронетехника будет передана Украине, а затем уже отправится в зону боевых действий, сообщает НСН.

