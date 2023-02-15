Канадские танки Leopard для Украины прибыли в Польшу

Четыре танка Leopard 2A4, который будут переданы Украине, находятся в Польше, сообщила глава Минобороны Канады Анита Ананд.

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Она отметила, что украинских солдат уже начали учить управлять бронетехникой. Для этого в Польшу отправлены 25 канадских военных инструкторов.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в настоящее время в стране украинские военнослужащие учатся управлять танками Leopard. Ожидается, что в марте бронетехника будет передана Украине, а затем уже отправится в зону боевых действий, сообщает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаТанкиКанадаВоенная Операция
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