СМИ: Трамп заявил, что Россия хочет всю Украину

Как считает глава государства, если бы он не вмешался, Вооруженные силы России «воевали бы за всю Украину».

Ранее президент США допустил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, если сочтет невозможным добиться соглашения по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

