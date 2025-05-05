СМИ: Трамп заявил, что Россия хочет всю Украину

Американский лидер Дональд Трамп считает, что «Россия хочет всю Украину», сообщает украинское издание «Обозреватель».

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Как считает глава государства, если бы он не вмешался, Вооруженные силы России «воевали бы за всю Украину».

Ранее президент США допустил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, если сочтет невозможным добиться соглашения по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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