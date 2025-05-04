Трамп допустил, что США могут выйти из переговоров по Украине

«Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать», — сказал Трамп.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США намерены прекратить участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, если не будет зафиксировано продвижения в сторону мирного соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

