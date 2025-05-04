Трамп допустил, что США могут выйти из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, если сочтет невозможным добиться соглашения по урегулированию конфликта. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

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«Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать», — сказал Трамп.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США намерены прекратить участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, если не будет зафиксировано продвижения в сторону мирного соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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