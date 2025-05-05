Трамп: Главы Евросоюза просили позвонить Путину
5 мая 202501:35
Лидеры стран Европейского союза просили американского президента Дональда Трампа позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, сообщил он телеканалу NBC News.
По словам Трампа, Путин «не отвечает на их звонки». Другие подробности не сообщаются.
Ранее президент США допустил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, если сочтет невозможным добиться соглашения по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru