СМИ: потери ВСУ станут важным уроком для США
25 июня 202308:01
Потери украинской армии при контрнаступлении послужат важным уроком для американских властей, сообщает American Greatness.
Военные Украины потеряли большое количество бойцов и техники. Издание называет это «скандальным провалом», который послужит важным уроком для США и изучающих военное дело курсантов.
Обученные натовскими экспертами Вооруженные силы Украины не очень хорошо показали себя на поле боя, а техника используется не слишком умело.
Ранее Украина заявила о контрнаступлении на четырех направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru