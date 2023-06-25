СМИ: потери ВСУ станут важным уроком для США

Все перекрытые из-за вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» дороги вновь открыты Разведка США считает, что Пригожин «довольно давно готовился бросить вызов военному руководству» России Кадыров связал мятеж ЧВК «Вагнер» с личными амбициями Пригожина Минобороны Украины заявило о наступательных действиях на востоке, в ДНР, и на юге Около 70 тыс. выпускников школ приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге