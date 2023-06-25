СМИ: потери ВСУ станут важным уроком для США

Потери украинской армии при контрнаступлении послужат важным уроком для американских властей, сообщает American Greatness.

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Военные Украины потеряли большое количество бойцов и техники. Издание называет это «скандальным провалом», который послужит важным уроком для США и изучающих военное дело курсантов.

Обученные натовскими экспертами Вооруженные силы Украины не очень хорошо показали себя на поле боя, а техника используется не слишком умело.

Ранее Украина заявила о контрнаступлении на четырех направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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