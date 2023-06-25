Украина заявила о контрнаступлении на четырех направлениях

По ее словам, украинские Вооруженные силы начали наступательные действия на востоке, в Донецкой народной республике, и на юге. Отмечается, что на всех направлениях есть продвижение вперед.

По данным руководителя военного ведомства, бои ведутся на купянском, лиманском, марьинском, авдеевском, шахтерском и южном направлениях.

Ранее Минобороны Украины признало трудности с наступлением ВСУ в Запорожье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

