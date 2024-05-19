СМИ: Последний пакет помощи США не переломит ситуацию на Украине
19 мая 202401:02
Последний пакет помощи Вашингтона не переломит ситуацию на Украине, сообщает The American Conservative со ссылкой на экспертов.
По их словам, США должны разъяснить Киеву свою неспособность постоянно поставлять оружие. Американская помощь маловероятно окажет значимое влияние на конечный исход конфликта вокруг Украины.
Ранее стало известно, что Дания направит Украине новый пакет военной помощи на 750 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru