СМИ: Последний пакет помощи США не переломит ситуацию на Украине

Последний пакет помощи Вашингтона не переломит ситуацию на Украине, сообщает The American Conservative со ссылкой на экспертов.

США выделят Украине новый пакет помощи на два млрд долларов

По их словам, США должны разъяснить Киеву свою неспособность постоянно поставлять оружие. Американская помощь маловероятно окажет значимое влияние на конечный исход конфликта вокруг Украины.

Ранее стало известно, что Дания направит Украине новый пакет военной помощи на 750 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры