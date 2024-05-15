США выделят Украине новый пакет помощи на два млрд долларов

На пресс-конференции в Киеве он указал, что у Вашингтона есть дополнительная помощь, и она уже передаётся Киеву.

Также глава Госдепартамента США отметил, что средства, которые выделены через новый фонд оборонной промышленности, помогут Украине закупить необходимое вооружение и станут инвестицией в ВПК страны.

Ранее Блинкен заявил, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией, сообщает RT.