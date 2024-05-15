США выделят Украине новый пакет помощи на два млрд долларов

США предоставят Украине финансовую и военную помощь на два млрд долларов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Столтенберг признал, что НАТО не предоставило Украине обещанную помощь

На пресс-конференции в Киеве он указал, что у Вашингтона есть дополнительная помощь, и она уже передаётся Киеву.

Также глава Госдепартамента США отметил, что средства, которые выделены через новый фонд оборонной промышленности, помогут Украине закупить необходимое вооружение и станут инвестицией в ВПК страны.

Ранее Блинкен заявил, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаСША

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