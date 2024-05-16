Дания направит Украине новый пакет военной помощи на 750 млн евро
Дания передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 750 млн евро. Об этом в своих соцсетях заявил глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен.
По его словам, данный пакет предназначен для усиления противовоздушной обороны и артиллерии Украины.
«Дания также рассматривает возможности инвестирования в оборонную промышленность Украины», - написал министр.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме считают системы ПВО приоритетным вопросом для Украины и прорабатывают срочную поставку новых комплексов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru