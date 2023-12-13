СМИ: после взрывов в Киеве в некоторых районах нет воды

В Киеве, после произошедших взрывов, в некоторых районах отсутствует вода, сообщает в Telegram телеканал ТСН.

В украинском Киеве снова произошли взрывы

До этого в городе были слышны сильные взрывы, объявлялась воздушная тревога.

Ранее в районе киевского аэропорта Жуляны прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКиев

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