СМИ: после взрывов в Киеве в некоторых районах нет воды
13 декабря 202306:01
В Киеве, после произошедших взрывов, в некоторых районах отсутствует вода, сообщает в Telegram телеканал ТСН.
До этого в городе были слышны сильные взрывы, объявлялась воздушная тревога.
Ранее в районе киевского аэропорта Жуляны прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: после взрывов в Киеве в некоторых районах нет воды
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru