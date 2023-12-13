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ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

Кеннеди-младший: Никто не скрывает, кому именно нужен конфликт на Украине

СМИ: после взрывов в Киеве в некоторых районах нет воды

До этого в городе были слышны сильные взрывы, объявлялась воздушная тревога.

В Киеве, после произошедших взрывов, в некоторых районах отсутствует вода, сообщает в Telegram телеканал ТСН.

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