Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек был задержан в КБР

В августе 2025 года Бальбек, который является фигурантом уголовных дел о неправомерном доступе к информации и клевете, был объявлен в федеральный розыск

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в полиции.

Ранее сотрудники полиции и ФСБ задержали экс-руководителя одного из крупнейших театров Москвы, который подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

