Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек был задержан в КБР
Экс-депутат Госдумы и бывший заместитель главы крымского правительства Руслан Бальбек был задержан в Кабардино-Балкарии. Об этом со ссылкой на МВД Крыма сообщает RT.
В августе 2025 года Бальбек, который является фигурантом уголовных дел о неправомерном доступе к информации и клевете, был объявлен в федеральный розыск
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в полиции.
Ранее сотрудники полиции и ФСБ задержали экс-руководителя одного из крупнейших театров Москвы, который подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
