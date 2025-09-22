Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек был задержан в КБР

Экс-депутат Госдумы и бывший заместитель главы крымского правительства Руслан Бальбек был задержан в Кабардино-Балкарии. Об этом со ссылкой на МВД Крыма сообщает RT.

В августе 2025 года Бальбек, который является фигурантом уголовных дел о неправомерном доступе к информации и клевете, был объявлен в федеральный розыск

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в полиции.

Ранее сотрудники полиции и ФСБ задержали экс-руководителя одного из крупнейших театров Москвы, который подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
