«Воровайки» заступились за Круга перед депутатами Госдумы

Песни Михаила Круга являются народным достоянием, напомнил НСН Иван Лушников.

Депутаты Госдумы пытаются себя пропиарить на известных артистах, хотя в песнях Михаила Круга нет ничего оскорбительного, рассказал концертный директор группы «Воровайки» Иван Лушников в беседе с НСН.

Песни Михаила Круга, в которых содержится ненормативная лексика и отсутствует соответствие традиционным ценностям, нельзя популяризировать и публиковать в интернете без ограничений, заявила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова. Она подчеркнула, что у исполнителя есть произведения с оскорбительными фразами, которые можно найти онлайн. По ее мнению, на них должны быть наложены возрастные ограничения, сообщает «Абзац». Лушников усомнился, что такие треки можно легко разыскать.

В РПЦ назвали песни Высоцкого богоугодной музыкой
«Если честно, я даже не знаю, в каких песнях Круга есть нецензурная лексика, что-то я таких не помню. Это народное достояние, как можно людей лишить этого? Я ничего сверхъестественного и плохого не вижу в текстах и музыке. Не одно поколение уже выросло на них и искренне получает удовольствие. Произведения очень часто звучат в караоке, на всяких вечеринках, праздниках и так далее. Много артистов, которые поют песни Круга, в том числе и известные. Это доказывает, что эти треки нужны. Мне кажется, что сейчас пошла какая-то мода сейчас что-то запрещать. Мое мнение в том, что некоторые депутаты пытаются себя пропиарить на каких-то известных артистах, не более того», — высказался он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов вступился в эфире НСН за песни группы «Сектор Газа».

