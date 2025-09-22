Депутаты Госдумы пытаются себя пропиарить на известных артистах, хотя в песнях Михаила Круга нет ничего оскорбительного, рассказал концертный директор группы «Воровайки» Иван Лушников в беседе с НСН.



Песни Михаила Круга, в которых содержится ненормативная лексика и отсутствует соответствие традиционным ценностям, нельзя популяризировать и публиковать в интернете без ограничений, заявила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова. Она подчеркнула, что у исполнителя есть произведения с оскорбительными фразами, которые можно найти онлайн. По ее мнению, на них должны быть наложены возрастные ограничения, сообщает «Абзац». Лушников усомнился, что такие треки можно легко разыскать.