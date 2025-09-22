В сеть слили итоги «Золотого мяча - 2025»
Обладателем награды «Золотой мяч» по итогам сезона 2024/2025 года станет игрок испанской «Барселоны» Ламин Ямаль. Как пишет RT, это следует из итогов голосования, которые слил в сеть известный журналист Пабло Жиральт.
Согласно опубликованной им информации, Ямаль, набравший 805 баллов, обошёл нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле (800 баллов) и полузащитника французского клуба Витинью (643 балла).
Также в ТОП-10 попали Рафинья («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал») и Лаутаро Мартинес («Интер»).
Официально имя лучшего футболиста по версии журнала France Football объявят 22 сентября. Церемония награждения начнётся в 22:00 мск.
Ранее экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил «Радиоточке НСН», что по итогам сезона 2024/2025 премии «Золотой мяч» наиболее достойны англичанин Коул Палмер и француз Усман Дембеле.
