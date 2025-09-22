В сеть слили итоги «Золотого мяча - 2025»

Установлен рекорд тепла для 22 сентября в Москве за все время метеонаблюдений Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера в столице Очередной участок Южно-Лыткаринской дороги запустили в Подмосковье Более 150 тысяч пассажиров проехали на маршруте трамвая №90 в Москве с 10 сентября Сервисы кикшеринга в Москве дали скидки в честь Дня без автомобиля