В сеть слили итоги «Золотого мяча - 2025»

Обладателем награды «Золотой мяч» по итогам сезона 2024/2025 года станет игрок испанской «Барселоны» Ламин Ямаль. Как пишет RT, это следует из итогов голосования, которые слил в сеть известный журналист Пабло Жиральт.

Согласно опубликованной им информации, Ямаль, набравший 805 баллов, обошёл нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле (800 баллов) и полузащитника французского клуба Витинью (643 балла).

Также в ТОП-10 попали Рафинья («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал») и Лаутаро Мартинес («Интер»).

Официально имя лучшего футболиста по версии журнала France Football объявят 22 сентября. Церемония награждения начнётся в 22:00 мск.

Ранее экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил «Радиоточке НСН», что по итогам сезона 2024/2025 премии «Золотой мяч» наиболее достойны англичанин Коул Палмер и француз Усман Дембеле.

ФОТО: ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON
ТЕГИ:ФутболистНаградаФутбол

