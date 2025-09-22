На «Госуслугах» появится QR-код для использования наравне с паспортом
На портале «Госуслуги» в ближайшем будущем появится возможность сгенерировать QR-код, который можно будет использовать наравне с бумажным паспортом. Об этом со ссылкой на Минцифры РФ сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что оечь идёт о сервисе «Госдоки», где уже сейчас можно разместить сведения о своих документах.
«Использование QR-кода — исключительно добровольное. Бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в будущем возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться.
Ранее в Минцифры пообещали расширить список доступных во время ограничений интернет-сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марионетка и гигант: Почему номер Шамана не поняли зрители «Интервидения»
- Продюсер Сандлер назвал «Интервидение» переломным моментом в шоу-бизнесе
- Путин: Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ
- Пригожин призвал «отбить руки» постановщику выступления Шамана
- Спрос на ипотеку в Москве назвали полуживым
- «Нужны два монстра»: В авиаотрасли призвали открыть аэропорты Ростова и Симферополя
- Россиянам назвали причины рекордного долголетия японцев
- Шанс на счастье: Героини сериала «Москва слезам не верит» вдохновили женщин
- Врач Тимаков раскрыл нюансы безопасной вакцинации от гриппа
- В сеть слили итоги «Золотого мяча - 2025»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru