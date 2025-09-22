На «Госуслугах» появится QR-код для использования наравне с паспортом

На портале «Госуслуги» в ближайшем будущем появится возможность сгенерировать QR-код, который можно будет использовать наравне с бумажным паспортом. Об этом со ссылкой на Минцифры РФ сообщает RT.

В ведомстве уточнили, что оечь идёт о сервисе «Госдоки», где уже сейчас можно разместить сведения о своих документах.

«Использование QR-кода — исключительно добровольное. Бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в будущем возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться.

Ранее в Минцифры пообещали расширить список доступных во время ограничений интернет-сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинцифрыПаспортГосуслугиQR-код

