Бачурин объяснил, почему Киркорова не позвали на «Интервидение»
Российская музыкальная индустрия устремлена в будущее, заявил в пресс-центре НСН Илья Бачурин.
Генеральный директор Москонцерта, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин в пресс-центре НСН объяснил отсутствие Филиппа Киркорова и Николая Баскова среди гостей "Интервидения" тем, что российская музыкальная индустрия на конкурсе представила новое поколение артистов.
«Каждый, кто живет в России, знает и любит Бабкину, Киркорова и так далее. Представляя страну на международной арене, мы должны были показать следующее поколение. Среди тех, кто приехал к нам, было очень много молодых. Эта концепция обозначает нашу динамику. Наша музыка нацелена в будущее: в выступлении Шамана, и во всем конкурсе в целом. Вся наша индустрия нацелена в будущее», — сказал собеседник НСН.
«Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Представительница США не смогла принять участие в музыкальном состязании. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, напоминает «Радиоточка НСН». Российский исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) после своего выступления попросил жюри не оценивать его номер и таким образом снялся с конкурса.
Бывший продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков, в свою очередь, заявил НСН, что в России огромное количество талантливых организаторов, продюсеров и музыкантов, но конкурс «Интервидение» был создан из «ничего», поэтому вышло неорганично.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек был задержан в КБР
- «Воровайки» заступились за Круга перед депутатами Госдумы
- Маргарита Симоньян подтвердила, что лечится от рака
- Бачурин объяснил, почему Киркорова не позвали на «Интервидение»
- Контроль за курильщиками в подъезде предложили возложить на УК
- Продюсер Бачурин поддержал решение Шамана сняться с «Интервидения»
- Песков назвал пустыми заявления о нарушении воздушного пространства Эстонии
- Союз потребителей напомнил россиянам о «двойном обмане» продавцов
- Генштаб: Осенний призыв 2025 года не связан с СВО
- Ни рекламы, ни победы: Почему «Интервидение» провалилось в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru