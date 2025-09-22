Бачурин объяснил, почему Киркорова не позвали на «Интервидение»

«Каждый, кто живет в России, знает и любит Бабкину, Киркорова и так далее. Представляя страну на международной арене, мы должны были показать следующее поколение. Среди тех, кто приехал к нам, было очень много молодых. Эта концепция обозначает нашу динамику. Наша музыка нацелена в будущее: в выступлении Шамана, и во всем конкурсе в целом. Вся наша индустрия нацелена в будущее», — сказал собеседник НСН.

«Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Представительница США не смогла принять участие в музыкальном состязании. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, напоминает «Радиоточка НСН». Российский исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) после своего выступления попросил жюри не оценивать его номер и таким образом снялся с конкурса.



Бывший продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков, в свою очередь, заявил НСН, что в России огромное количество талантливых организаторов, продюсеров и музыкантов, но конкурс «Интервидение» был создан из «ничего», поэтому вышло неорганично.

