Маргарита Симоньян подтвердила, что лечится от рака

Она отметила, что «старается никогда не врать» и не может ответить своим подписчикам, что у неё всё хорошо.

«Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», - написала журналист.

Ранее Симоньян заявила, что состояние Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, остается без изменений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

