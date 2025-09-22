Маргарита Симоньян подтвердила, что лечится от рака

Главред RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале объявила, что её муж Тигран Кеосаян «по-прежнему в коме», а сама она проходит лечение от рака.

Симоньян сообщила о своем самочувствии после операции

Она отметила, что «старается никогда не врать» и не может ответить своим подписчикам, что у неё всё хорошо.

«Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», - написала журналист.

Ранее Симоньян заявила, что состояние Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, остается без изменений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
