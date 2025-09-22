Маргарита Симоньян подтвердила, что лечится от рака
22 сентября 202513:45
Главред RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале объявила, что её муж Тигран Кеосаян «по-прежнему в коме», а сама она проходит лечение от рака.
Она отметила, что «старается никогда не врать» и не может ответить своим подписчикам, что у неё всё хорошо.
«Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», - написала журналист.
Ранее Симоньян заявила, что состояние Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, остается без изменений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
