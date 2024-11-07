СМИ: Порошенко очертил пять «красных линий» для Трампа и Зеленского

По его словам, Киев не должен идти на компромиссы по вопросам территорий и отмены антироссийских санкций. Экс-президент также призвал не соглашаться на ограничение украинской армии. Также, по его словами, необходимо убедить Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО.

Ранее высокопоставленный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев должен отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

