СМИ: Порошенко очертил пять «красных линий» для Трампа и Зеленского
Бывший украинский лидер Петр Порошенко призвал в Telegram главу государства Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа соблюдать пять «красных линий».
По его словам, Киев не должен идти на компромиссы по вопросам территорий и отмены антироссийских санкций. Экс-президент также призвал не соглашаться на ограничение украинской армии. Также, по его словами, необходимо убедить Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО.
Ранее высокопоставленный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев должен отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru