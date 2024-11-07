По его словам, речь идет «о выживании, а не о победе». Политик считает, что важно понимать, «что не нужно вечно бороться за утраченные территории».

В статье отмечается, что Трамп заставит Украину отдать России освобожденные ею территории.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские власти способны быстро прекратить конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

