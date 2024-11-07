СМИ: На Украине заговорили об отказе от территорий после победы Трампа
Киев должен отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы в США Дональда Трампа, сообщил изданию The Spectator бывший высокопоставленный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, речь идет «о выживании, а не о победе». Политик считает, что важно понимать, «что не нужно вечно бороться за утраченные территории».
В статье отмечается, что Трамп заставит Украину отдать России освобожденные ею территории.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские власти способны быстро прекратить конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru