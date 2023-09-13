По данным издания, продолжительное время действия Вашингтона в бывшей советской республике как базируются на полускрытых амбициях политической элиты. В таких условиях вмешательство США можно назвать несправедливой интервенцией.

В статье говорится, что у Америки уже было подобное во Вьетнаме. Главное намерение американского лидера Джо Байдена скрыть преступные и аморальные действия, включая махинации с компанией Burisma из Украины.

Ранее спикер Палаты представителей призвал инициировать импичмент Байдену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

