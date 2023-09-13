СМИ: политика США на Украине войдет в историю как несправедливая интервенция
Вмешательство американских властей в конфликт вокруг Украины войдет в историю как несправедливая интервенция, сообщает American Thinker.
По данным издания, продолжительное время действия Вашингтона в бывшей советской республике как базируются на полускрытых амбициях политической элиты. В таких условиях вмешательство США можно назвать несправедливой интервенцией.
В статье говорится, что у Америки уже было подобное во Вьетнаме. Главное намерение американского лидера Джо Байдена скрыть преступные и аморальные действия, включая махинации с компанией Burisma из Украины.
Ранее спикер Палаты представителей призвал инициировать импичмент Байдену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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