СМИ: политика США на Украине войдет в историю как несправедливая интервенция

Вмешательство американских властей в конфликт вокруг Украины войдет в историю как несправедливая интервенция, сообщает American Thinker.

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По данным издания, продолжительное время действия Вашингтона в бывшей советской республике как базируются на полускрытых амбициях политической элиты. В таких условиях вмешательство США можно назвать несправедливой интервенцией.

В статье говорится, что у Америки уже было подобное во Вьетнаме. Главное намерение американского лидера Джо Байдена скрыть преступные и аморальные действия, включая махинации с компанией Burisma из Украины.

Ранее спикер Палаты представителей призвал инициировать импичмент Байдену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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