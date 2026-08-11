Российские военные перехватили 42 украинских БПЛА за 12 часов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отражение воздушных атак дежурными силами ПВО продолжалось в течение двенадцати часов — с восьми утра до восьми часов вечера по московскому времени.

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Воздушные цели были успешно ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Курской и Оренбургской областями. Кроме украинские, дроны сбили над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря, добавили в оборонном ведомстве.

Между тем в утренней сводке Минобороны фигурировали цифры об отражении более интенсивной атаки ВСУ на регионы. Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России почти 400 беспилотников ВСУ самолетного типа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:Минобороны РФБеспилотникиПВО

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