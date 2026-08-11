Российские военные перехватили 42 украинских БПЛА за 12 часов

Воздушные цели были успешно ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Курской и Оренбургской областями. Кроме украинские, дроны сбили над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря, добавили в оборонном ведомстве.

Между тем в утренней сводке Минобороны фигурировали цифры об отражении более интенсивной атаки ВСУ на регионы. Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России почти 400 беспилотников ВСУ самолетного типа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

