Чаще всего пассажир сам несет риски за опоздание на самолет, но форс-мажоры в аэропорту и дорогие тарифы позволяют добиться компенсации, рассказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

10 августа балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова должна была улететь на Мальдивы вместе со своим директором, но она не успела на посадку. По ее словам, в этом была виновата авиакомпания, а по объяснениям сотрудников «Аэрофлота», причиной опоздания стала задержка Волочковой в ресторанной зоне.

Пантелеев объяснил, что делать россиянам в случае опоздания на посадку.