В Госдуме предложили решение проблемы поступления в вузы стобалльников

Увеличить количество бюджетных мест в российских вузах и отделить прием победителей олимпиад от общего конкурса предложили для решения проблемы с поступлением стобалльников. С такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» выступил депутат Госдумы Владимир Исаков.

Парламентарий прокомментировал недавнее заявление помощника президента Андрея Фурсенко, который ради решения проблемы нехватки мест предложил усложнить задания ЕГЭ и сократить число олимпиад. Исаков выразил удивление тем, что вместо создания искусственных барьеров для школьников не рассматривается вариант простого расширения квот и разделения потоков абитуриентов.

Фурсенко призвал усложнять ЕГЭ из-за большого числа стобалльников

По его словам, действующая система привела к тому, что талантливые выпускники со 100 баллами, но без льгот и олимпиадных дипломов, физически не могут пробиться в университеты.

Политик подчеркнул, что такие ребята являются потенциально отличными специалистами, которые крайне необходимы экономике. Он добавил, что борьба с нехваткой мест путем возведения новых преград для молодежи выглядит жестоко и полностью противоречит базовым принципам социального государства.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала гарантировать бюджетные места набравшим 300 баллов на ЕГЭ абитуриентам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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