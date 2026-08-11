В Госдуме предложили решение проблемы поступления в вузы стобалльников

Увеличить количество бюджетных мест в российских вузах и отделить прием победителей олимпиад от общего конкурса предложили для решения проблемы с поступлением стобалльников. С такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» выступил депутат Госдумы Владимир Исаков.

Парламентарий прокомментировал недавнее заявление помощника президента Андрея Фурсенко, который ради решения проблемы нехватки мест предложил усложнить задания ЕГЭ и сократить число олимпиад. Исаков выразил удивление тем, что вместо создания искусственных барьеров для школьников не рассматривается вариант простого расширения квот и разделения потоков абитуриентов.