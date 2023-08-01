Конгресс США: Хантер Байден пользовался именем отца как «брендом»

Деловой партнер сына главы США Хантера Байдена Девон Арчер, выступая с показаниями в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США подтвердил, что Хантер более 20 раз пользовался именем своего отца как «брендом», сообщает ТАСС.

В американский Конгресс внесли статьи об импичменте Байдену

Это помогало ему вести бизнес. Арчер также заявил, что руководство энергетической компании Burisma Holdings из Украины просило Хантера Байдена позвонить в Вашингтон, когда «владелец Burisma Holdings столкнулся с давлением со стороны украинского прокурора, который вел расследование в отношении компании по подозрению в коррупции».

Как говорится в опубликованном заявлении председателя комитета по надзору и подотчетности Джеймса Комера, показания Арчера подтверждают, что Джо Байден лгал американцам, когда говорил, что не в курсе сделок своего сына и что не причастен к ним.

Ранее спикер Палаты представителей призвал инициировать импичмент Байдену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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