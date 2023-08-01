Конгресс США: Хантер Байден пользовался именем отца как «брендом»
Деловой партнер сына главы США Хантера Байдена Девон Арчер, выступая с показаниями в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США подтвердил, что Хантер более 20 раз пользовался именем своего отца как «брендом», сообщает ТАСС.
Это помогало ему вести бизнес. Арчер также заявил, что руководство энергетической компании Burisma Holdings из Украины просило Хантера Байдена позвонить в Вашингтон, когда «владелец Burisma Holdings столкнулся с давлением со стороны украинского прокурора, который вел расследование в отношении компании по подозрению в коррупции».
Как говорится в опубликованном заявлении председателя комитета по надзору и подотчетности Джеймса Комера, показания Арчера подтверждают, что Джо Байден лгал американцам, когда говорил, что не в курсе сделок своего сына и что не причастен к ним.
Ранее спикер Палаты представителей призвал инициировать импичмент Байдену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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