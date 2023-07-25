Спикер Палаты представителей призвал инициировать импичмент Байдену

Маккарти считает, что импичмент необходим в связи с расследованием предполагаемых коррупционных схем президента и его сына Хантера за рубежом.

Политик назвал импичмент единственным способом узнать правду. Республиканцы и демократы смогут получить всю информацию о возможных коррупционных схемах, считает он.

Законодатель объяснил, что импичмент расширит возможности Конгресса по сбору информации.

В Конгрессе ранее заявили, что будучи вице-президентом Байден скрывал вовлеченность своей семьи в коррупцию на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

