Спикер Палаты представителей призвал инициировать импичмент Байдену
Глава Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предложил начать процедуру импичмента президенту Джо Байдену, пишет РИА Новости.
Маккарти считает, что импичмент необходим в связи с расследованием предполагаемых коррупционных схем президента и его сына Хантера за рубежом.
Политик назвал импичмент единственным способом узнать правду. Республиканцы и демократы смогут получить всю информацию о возможных коррупционных схемах, считает он.
Законодатель объяснил, что импичмент расширит возможности Конгресса по сбору информации.
В Конгрессе ранее заявили, что будучи вице-президентом Байден скрывал вовлеченность своей семьи в коррупцию на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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