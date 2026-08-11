В России спрогнозировали эффект от разрушения военной логистики Украины
Эффект от регулярных ударов Вооруженных сил России по военной логистике Украины станет в полной мере ощутим уже к осени. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» дал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Специалист подчеркнул, что атаки на тылы противника должны носить постоянный и по возможности неожиданный характер. В качестве примера он привел заводы в Запорожье: несмотря на конституционный статус региона, предприятия, выпускающие броню для ВСУ, приходится выводить из строя с перспективой последующего восстановления.
По словам эксперта, разрушение инфраструктурных объектов уже сейчас положительно сказывается на продвижении российских войск вперед, однако для этого необходим накопительный эффект. Дандыкин обратил внимание на то, что противник на фоне успешных действий Российской армии в июле и августе теперь пытается инициировать некое перемирие на линии боевого соприкосновения.
Дандыкин выразил уверенность, что масштабные последствия систематического разрушения логистических цепочек ВСУ проявятся через один-два месяца. Именно к началу осени, по его оценке, нехватка снабжения и накопленный урон начнут оказывать конкретное и критическое влияние на боеспособность украинских формирований.
Вооруженные силы России 11 августа нанесли очередной массированный удар по Украине. Мощные взрывы прогремели в Киеве и Запорожье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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