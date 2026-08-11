В России спрогнозировали эффект от разрушения военной логистики Украины

Эффект от регулярных ударов Вооруженных сил России по военной логистике Украины станет в полной мере ощутим уже к осени. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» дал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Специалист подчеркнул, что атаки на тылы противника должны носить постоянный и по возможности неожиданный характер. В качестве примера он привел заводы в Запорожье: несмотря на конституционный статус региона, предприятия, выпускающие броню для ВСУ, приходится выводить из строя с перспективой последующего восстановления.