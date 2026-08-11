Экс-владелец «Эха Петербурга» скончался после жестокого избиения

Бывший владелец радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин скончался в больнице почти через два месяца после жестокого избиения. Об этом 11 августа стало известно РЕН ТВ. В последний год Недоводин руководил фондом «Живое будущее».

Нападение произошло около двух часов ночи 23 июня, когда двое мужчин шумели во дворе жилого дома. Недоводин вышел попросить их вести себя тише, после чего его начали избивать. Свидетелем конфликта стала гражданская жена пострадавшего Анна Недоводина, которая рассказала, что один из участников нападения ранее жил в том же доме, но после произошедшего съехал.

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Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он длительное время находился в состоянии медикаментозной комы. В понедельник мужчина скончался, не приходя в сознание.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, одного из подозреваемых уже задержали. Будет ли изменена квалификация статьи после смерти потерпевшего, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в России могут изменить закон из-за дела с нападением на ученого Никиты Зезина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / vk.ru/mironowa_a
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