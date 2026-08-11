В Грузии заявили о невозможности возвращения дипотношений с РФ

Восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией остается невозможным до тех пор, пока Москва не отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом в интервью изданию BM.GE заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передают «Известия».

Глава правительства подчеркнул, что наличие этого признания полностью блокирует любые дипломатические контакты. По его словам, главным внешнеполитическим приоритетом Тбилиси в отношении российской стороны остается исключительно мирное урегулирование существующего конфликта.

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Кобахидзе также напомнил, что грузинская сторона не признает суверенитет Абхазии и Южной Осетии, продолжая считать эти территории своими землями. В Тбилиси отрицают законность сформированных там органов власти и не признают любые официальные заявления их представителей.

При этом в российском министерстве иностранных дел 8 августа выразили надежду на скорейший старт практической работы по урегулированию. В ведомстве отметили, что Москва рассчитывает на подготовку и подписание соглашения о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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