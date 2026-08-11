В Грузии заявили о невозможности возвращения дипотношений с РФ

Восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией остается невозможным до тех пор, пока Москва не отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом в интервью изданию BM.GE заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передают «Известия».

Глава правительства подчеркнул, что наличие этого признания полностью блокирует любые дипломатические контакты. По его словам, главным внешнеполитическим приоритетом Тбилиси в отношении российской стороны остается исключительно мирное урегулирование существующего конфликта.