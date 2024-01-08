СМИ: погиб украинский пилот МиГ-29
8 января 202406:20
Стал известно о гибели 23-летнего украинского пилота истребителя МиГ-29 с позывным Голубой шлем, сообщает издание «Страна.ua».
Его звали Владислав. Летчик погиб во время полета. Официально Вооруженные силы Украины это не подтвердили.
Издание указало, что Министерство обороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29 в конце декабря 2023 года.
Ранее в Днепропетровской области был сбит истребитель МиГ-29, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эмма Стоун и Киллиан Мерфи завоевали «Золотой глобус»
- СМИ: погиб украинский пилот МиГ-29
- СМИ: принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна
- Французский полковник де Йонг: в феврале у Украины закончатся боеприпасы
- СМИ: Украина пойдет в новое наступление после получения F-16
- Аналитик Антонов: рубль укрепится после праздников
- В США согласовали бюджет правительства на год в размере 1,6 триллиона долларов
- Песков не исключил новые аварии с отоплением как в Подольске
- СМИ: в Одесской области прогремели взрывы
- В Москве горит дом 1936 года постройки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru