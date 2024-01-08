СМИ: погиб украинский пилот МиГ-29

Стал известно о гибели 23-летнего украинского пилота истребителя МиГ-29 с позывным Голубой шлем, сообщает издание «Страна.ua».

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Его звали Владислав. Летчик погиб во время полета. Официально Вооруженные силы Украины это не подтвердили.

Издание указало, что Министерство обороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29 в конце декабря 2023 года.

Ранее в Днепропетровской области был сбит истребитель МиГ-29, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМиг-29

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