Минобороны: силы ПВО за сутки сбили три украинских самолета
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.
Два тяжелых истребителя Су-27 уничтожены в районах населенных пунктов Великая Александровка и Новорайск Херсонской области. В Днепропетровской области сбит истребитель МиГ-29.
Также за сутки перехвачено 53 украинских беспилотника.
Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл ранее признал, что поставка Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru