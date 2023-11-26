Минобороны: силы ПВО за сутки сбили три украинских самолета

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.

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Два тяжелых истребителя Су-27 уничтожены в районах населенных пунктов Великая Александровка и Новорайск Херсонской области. В Днепропетровской области сбит истребитель МиГ-29.

Также за сутки перехвачено 53 украинских беспилотника.

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл ранее признал, что поставка Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФПВОУкраина

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