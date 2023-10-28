Минобороны РФ: Российские средства ПВО сбили Су-25 и МиГ-29 ВСУ

Кроме того, российские средства ПВО за сутки перехватили четыре ракеты ATACMS, две бомбы JDAM, три ракеты HARM и восемь снарядов HIMARS.

В оборонном ведомстве также отчитались об отражении трех атак на купянском направлении. На запорожском направлении потери украинской стороны составили около 80 военных и танк Leopard.

Ранее украинский беспилотник был сбит недалеко от Курской атомной электростанции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

