Минобороны РФ: Российские средства ПВО сбили Су-25 и МиГ-29 ВСУ
Российская система ПВО сбила украинские Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях за сутки, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки перехватили четыре ракеты ATACMS, две бомбы JDAM, три ракеты HARM и восемь снарядов HIMARS.
В оборонном ведомстве также отчитались об отражении трех атак на купянском направлении. На запорожском направлении потери украинской стороны составили около 80 военных и танк Leopard.
Ранее украинский беспилотник был сбит недалеко от Курской атомной электростанции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru