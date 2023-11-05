СМИ: поездка Зеленского в Израиль может сорваться из-за утечки данных

По его словам, президент хотел, чтобы о его поездке стало известно, когда он уже прибудет в Израиль. «Он очень разочарован», — сказал собеседник издания.

Утечка информации наносит ущерб безопасности Зеленского, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, сообщает Channel12.

Ранее Зеленский не подтвердил сообщения о том, что западные страны давят на него, вынуждая начать переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

