СМИ: поездка Зеленского в Израиль может сорваться из-за утечки данных

На Украине задумались об отмене визита главы государства Владимира Зеленского в Израиль из-за утечки данных, сообщает Times of Israel со ссылкой на дипломата.

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По его словам, президент хотел, чтобы о его поездке стало известно, когда он уже прибудет в Израиль. «Он очень разочарован», — сказал собеседник издания.

Утечка информации наносит ущерб безопасности Зеленского, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, сообщает Channel12.

Ранее Зеленский не подтвердил сообщения о том, что западные страны давят на него, вынуждая начать переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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