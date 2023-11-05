СМИ: поездка Зеленского в Израиль может сорваться из-за утечки данных
На Украине задумались об отмене визита главы государства Владимира Зеленского в Израиль из-за утечки данных, сообщает Times of Israel со ссылкой на дипломата.
По его словам, президент хотел, чтобы о его поездке стало известно, когда он уже прибудет в Израиль. «Он очень разочарован», — сказал собеседник издания.
Утечка информации наносит ущерб безопасности Зеленского, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, сообщает Channel12.
Ранее Зеленский не подтвердил сообщения о том, что западные страны давят на него, вынуждая начать переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru