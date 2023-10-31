Офис Зеленского: в США знают о нехватке снарядов у ВСУ, которые нужны Израилю

Конгрессмены Соединенных Штатов во время визита в Киев обсудили с главой государства Владимиром Зеленским и его помощниками первоочередные нужды украинской армии, сообщила пресс-служба президента.

Путин: США используют в своих целях одураченных украинцев

Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса заявила, что знает о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у украинской армии и отметила, что они нужны и Израилю.

Ранее Премьер Словакии заявил, что Зеленского встретили на заседании Европейского совета без интереса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СШАИзраильСпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры