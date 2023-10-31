Офис Зеленского: в США знают о нехватке снарядов у ВСУ, которые нужны Израилю
31 октября 202304:27
Конгрессмены Соединенных Штатов во время визита в Киев обсудили с главой государства Владимиром Зеленским и его помощниками первоочередные нужды украинской армии, сообщила пресс-служба президента.
Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса заявила, что знает о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у украинской армии и отметила, что они нужны и Израилю.
Ранее Премьер Словакии заявил, что Зеленского встретили на заседании Европейского совета без интереса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru