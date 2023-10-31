Офис Зеленского: в США знают о нехватке снарядов у ВСУ, которые нужны Израилю

Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса заявила, что знает о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у украинской армии и отметила, что они нужны и Израилю.

Ранее Премьер Словакии заявил, что Зеленского встретили на заседании Европейского совета без интереса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

