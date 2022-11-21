В США подтвердили вину Украины в убийстве российских военнопленных

Подтверждена вина Вооруженных сил Украины в убийстве пленных российских военных, сообщает американское издание The New York Times.

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Распространившееся в соцсетях видео говорит о том, что украинские бойцы совершили военное преступление. Так, медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар заявил, что солдаты после сдачи в плен считаются выведенными из строя или некомбатантами. Однако ВСУ стреляли в безоружных россиян и «судя по всему, не предприняли никаких действий, чтобы помочь им, и просто бросили их на месте».

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти Украины изучат видеозапись с убийством пленных российских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУбийствоВоенныеСШАУкраина
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