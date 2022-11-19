В МИД потребовали от международных организаций осудить расстрел российских пленных
Россия требует от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести тщательное расследование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат назвала произошедшее вопиющим преступлением, отметив, что западные страны не обращали внимания на свидетельства бесчеловечных преступлений украинской стороны в отношении российских военных.
«Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
Как отметила представитель ведомства, Москва неоднократно указывала мировому сообществу на эту проблему. Украинская армия — военнослужащие, «выполняющие официальные приказы командиров» — регулярно распространяет видео, на которых показаны совершенные ими убийства и пытки. Приверженность противника неонацистской идеологии и воплощение соответствующих принципов «убедительно доказывают преступную суть существующего на Украине режима».
«Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет», — добавила Захарова.
Ранее в Сети появились кадры, на которых украинские силовики расстреливают сдавшихся в плен российских военных. Как сообщили в Минобороны, украинские военные намеренно убили десять пленных россиян. По данным Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, инцидент произошел в Макеевке. СПЧ намерен требовать проведения международного расследования, совет направил материалы Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Международный комитет Красного Креста и другие организации.
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