СМИ: Подразделения ДНР ведут огонь по комбинату «Азовсталь»

Подразделения Донецкой народной республики ведут огонь из гаубиц и РСЗО по комбинату «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом сообщил корреспондент канала Минобороны РФ «Звезда». По его информации, применяется беспокоящий огонь, чтобы украинские формирования «не могли вылезти из катакомб».

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Ранее сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ и подразделения ДНР не штурмуют «Азовсталь», они подавляют попытки боевиков выйти на позиции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРМариуполь
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