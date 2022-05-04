Песков: Российские военные не штурмуют «Азовсталь»
Вооруженные силы РФ не штурмуют завод «Азовсталь» в Мариуполе. Российские военные подавляют попытки боевиков выйти на позиции. Об этом сообщил журналистам в среду на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев накануне заявил, что Вооружённые силы РФ и силы Донецкой народной республики открыли огонь по находящимся на «Азовстали» украинским военным.
Операция по взятию Мариуполя заканчивается, но не одномоментно, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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