Кадыров: под «Азовсталью» находятся более 150 мирных жителей

«У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — сказал российский политик, обращаясь к скрывающемуся на «Азовстали» командиру неонационалистического батальона «Азов» (против бойцов «Азова» в РФ возбуждено уголовное дело).

Ранее в ООН заявили, что не знают, сколько гражданских людей остаётся на территории завода «Азовсталь». Такое заявление сделала координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.

