Кадыров: под «Азовсталью» находятся более 150 мирных жителей
Более 150 мирных жителей, 170 раненых укрываются в бункерах завода «Азовсталь» в Мариуполе по воле националистов, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — сказал российский политик, обращаясь к скрывающемуся на «Азовстали» командиру неонационалистического батальона «Азов» (против бойцов «Азова» в РФ возбуждено уголовное дело).
Ранее в ООН заявили, что не знают, сколько гражданских людей остаётся на территории завода «Азовсталь». Такое заявление сделала координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.
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