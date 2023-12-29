СМИ: почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве, сообщает РИА Новости.

Развожаев: Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Сигналы о нападении с воздуха не звучат только в Николаевской, Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву районах Запорожской областей.

Ранее в Киеве прогремела серия взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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