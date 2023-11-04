Развожаев: Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Буквально за несколько минут до этого в Сети появились сообщения о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Ранее Развожаев сообщал об уничтожении воздушных целей в различных зонах Крыма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств. Губернатор пояснил, что в случае работы средств противовоздушной обороны основную опасность представляют осколки.

